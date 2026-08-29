ФК "Тюмень" проведёт домашний матч против омского "Иртыша"

ФК "Тюмень" завершит лето домашним матчем. В рамках Серебряной группы LEON-Второй лиги "А" клуб встретит омский "Иртыш".

"Тюмень" сейчас на третьем месте турнирной таблицы "Серебра": за пять матчей клуб набрал семь игровых очков. На данный момент на счету команды две победы, два проигрыша и одна ничья. "Иртыш" расположился на шестой строке с четырьмя очками.

Поединок пройдет в воскресенье, 30 августа. Начало в 18.00. А в следующую субботу, 5 сентября, на тюменское поле выйдет столичное "Динамо-2".

Билеты на оба домашних матча есть в продаже. Стоимость – от нуля рублей: есть множество льготных категорий – пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, Герои России и др. Существенные скидки предоставляются учащимся средних, среднеспециальных и высших учебных заведений, пояснили в пресс-службе клуба.

При покупке через интернет есть детские билеты по промокоду "1961", - сообщает Вслух.ру.



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