Как делится квартира в долевой собственности при разводе: объяснение тюменского эксперта

Как оформить исключение из состава участников договора долевого строительства бывшего супруга при расторжении брака, если многоквартирный дом еще не введен в эксплуатацию, пояснили в тюменском Росрестре.

"Нажитое супругами во время брака является их совместной собственностью. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. Оно должно быть нотариально удостоверено", - уточнила начальник отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки управления Росреестра по Тюменской области Ольга Сумская. В соглашении о разделе общего имущества можно предусмотреть единоличную собственность одного из супругов на конкретное имущество. К имущественным правам, подлежащим государственной регистрации, можно отнести требования по договору участия в долевом строительстве.

После заключения соглашения о разделе общего имущества и его нотариального удостоверения, бывшим супругам необходимо обратиться к застройщику. Компания заключит дополнительное соглашение об исключении одного из них из состава участников долевки. Для госрегистрации сделки совместно с застройщиком как раз и потребуется это допсоглашение, а также соглашение о разделе общего имущества и документ об уплате государственной пошлины в размере 350 рублей, - сообщает Тюменская линия.