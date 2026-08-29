Физическая активность помогает бороться со стрессом и хронической усталостью

Врачи и специалисты фельдшерско-акушерских пунктов областной больницы № 24 не только сами стараются больше двигаться, но и настойчиво советуют пациентам не пренебрегать физической активностью.

Любая разумная активность благотворно сказывается на здоровье, поддерживает когнитивные функции, помогает сохранять эмоциональное равновесие и, в конечном счете, делает жизнь дольше и комфортнее.

Главная медицинская сестра Наталья Уляшева подчеркивает, что физическая активность нужна людям в любом возрасте — просто нагрузка должна соответствовать возможностям конкретного человека. Для кого-то это будет спокойная ходьба, для другого — более интенсивные занятия.

Когда говорят о движении — это не про изнурительные тренировки и не про рекорды. Это про то, чтобы понемногу, но регулярно включать активность в повседневность. И порой самая обычная прогулка становится тем самым простым и доступным лекарством, которое работает каждый день.

Начинать можно с совсем небольших шагов. Например, с ежедневных прогулок в быстром темпе — именно они становятся той самой отправной точкой, которая постепенно меняет образ жизни. Важно не сидеть на месте подолгу: стоит делать активные перерывы хотя бы каждые 30–40 минут. А пару раз в неделю полезно добавить к этому несложные силовые упражнения.

При этом специалисты подчеркивают: лучше всего выбирать ту активность, которая приносит удовольствие. Танцы, плавание, йога, скандинавская ходьба — вариантов немало, и у каждого найдется что-то свое, - сообщает КП-Тюмень.