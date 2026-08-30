Тюменской области требуется большое количество рабочих: доступны тысячи вакансий

В Тюменской области открыто 2 тыс. 795 вакансий для подсобных рабочих, еще 661 вакансия – для разнорабочих.

Получить место могут 388 рабочих зеленого хозяйства, 342 рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 42 рабочих по уходу за животными и др.

Всего в списке департамента труда и занятости населения 217 профессий служащих и 162 рабочих специальности.

Кадровый центр "Работа России" в Тюмени располагается по адресу: ул. Республики, 204 В, корп. 3. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05, - сообщает Вслух.ру.