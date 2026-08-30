С 1 сентября россияне начнут постепенно переходить на использование цифрового рубля

По словам экспертов Финансового университета при Правительстве РФ Надежды Капустиной и Дмитрия Морковкина, цифровой рубль - это третья форма национальной валюты, эмитируемая непосредственно Банком России. Главные преимущества для жителей — высокая надежность и государственные гарантии, так как средства в цифровых кошельках не зависят от финансового положения коммерческих банков.

Обращение к новой валюте остается исключительно добровольным делом каждого. Установленный лимит на пополнение кошелька в 300 тысяч рублей в месяц является мерой для плавного запуска системы и контроля ликвидности, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Цифровой рубль окажется востребован скорее у технологически подкованной аудитории, склонной пробовать новые сервисы", — отметил доцент Дмитрий Морковкин.