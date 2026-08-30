В Аромашевском округе обновят участок трубопровода протяжённостью 650 метров

Специалисты "Росводоканал Тюмень" приступили к работам по модернизации системы водоснабжения в д. Новоаптула Аромашевского округа. Планируется заменить 650 метров ветхого трубопровода на современные полиэтиленовые коммуникации, сообщили в компании.

Работу уже ведутся на ул. Гагарина. Кроме прокладки нового водопровода, проектом предусмотрена установка двух современных колодцев, которые обеспечат ее дальнейшее обслуживание, - сообщает Тюменская линия.

"Своевременное обновление инфраструктуры — основа качественного водоснабжения, — отметил начальник участка по обслуживанию объектов "Росводоканал Тюмень" в Аромашевском округе Сергей Горяйнов. — Переход на долговечные полимерные материалы вместо изношенного металла или чугуна гарантирует бесперебойную подачу воды жителям деревни Новоаптула на десятилетия вперед. Мы стараемся проводить работы максимально оперативно, чтобы минимизировать неудобства местным жителям".