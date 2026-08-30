В Тюмени продолжают следить за состоянием автомобильных дорог

Бдительные тюменцы контролируют состояние городских дорог, а в случае появления дефектов пишут обращения на портал "Тюмень – наш дом".

В реестре есть специальная категория – "Текущее содержание дорог и ремонт". В частности, тюменцы указывают на появление ям, выбоин или пропажу крышек от люков. Сигналы поступали с улиц Республики, 50 лет ВЛКСМ, Заслонова, Промышленной, Новой и других.

Для отправки обращения на сайт dom.tyumen-city.ru нужно авторизоваться через учетную запись на госуслугах или "ВКонтакте". Указать адрес, в меню выбрать нужные пункты, при необходимости - написать комментарий.

Все сообщения рассматриваются, можно отслеживать их статус, а также поддержать другие обращения и оценить выполнение задачи, - сообщает Вслух.ру.