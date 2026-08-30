Аномальный паводок стал серьезным испытанием для регионов этим летом

В Тюменской области в зоне подтопления оказались больше сотни домов и множество участков. Как отмечают специалисты, трудности с уходом воды у собственников подтопленного жилья не заканчиваются.

Эксперт в сфере технической экспертизы и оценки ущерба от заливов, протечек, руководитель Экспертного юридического центра Андрей Беляев предупреждает: надеяться на то, что дом "просохнет сам" летом — фатальная ошибка. Естественное испарение влаги из конструкций может занять до года, что неизбежно ведет к разрушению строения.

"Полагаться на естественное проветривание крайне легкомысленно — стройматериалы удерживают огромный объем воды. Главная угроза здесь — время. Оставшаяся в конструкциях влага разрушает дом изнутри, а с наступлением холодов последствия становятся катастрофическими", — подчеркивает Андрей Беляев.

Первым делом, после ухода воды, эксперт советует полностью обесточить здание и заменить всю проводку и розетки, контактировавшие с водой, чтобы избежать пожаров, - сообщает АиФ-Тюмень.