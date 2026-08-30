В Ялуторовске модернизируют оборудование станции очистки воды

Комплексную замену запорной регулирующей арматуры на водоочистных сооружениях Ялуторовска проводит "Росводоканал Тюмень". Модернизация коснется восьми поворотных затворов диаметром 500 мм на промывочном и сбросовом водопроводах, сообщили в компании. На новую запорную арматуру дополнительно установят электроприводы, что позволит операторам дистанционно регулировать подачу воды. Такой подход повысит оперативность реагирования на любые изменения в работе системы и повысит надежность водоснабжения города.
"Работы ведутся по графику. Замена одного затвора занимает примерно неделю, включая демонтаж, подготовку площадки и пусконаладку. Все этапы выполняются без остановки станции. Технологический процесс организован так, чтобы исключить даже кратковременные перебои в подаче воды. Завершить модернизацию планируем до зимы" - рассказал главный инженер ялуторовского филиала "Росводоканал Тюмень" Владимир Суровцев.
Водоочистные сооружения Ялуторовска очищают ресурс из подземных источников и обеспечивают чистой водой всех абонентов города, - сообщает Тюменская линия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru