В Ялуторовске модернизируют оборудование станции очистки воды

18:43 30 августа 2026
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Комплексную замену запорной регулирующей арматуры на водоочистных сооружениях Ялуторовска проводит "Росводоканал Тюмень". Модернизация коснется восьми поворотных затворов диаметром 500 мм на промывочном и сбросовом водопроводах, сообщили в компании. На новую запорную арматуру дополнительно установят электроприводы, что позволит операторам дистанционно регулировать подачу воды. Такой подход повысит оперативность реагирования на любые изменения в работе системы и повысит надежность водоснабжения города.

"Работы ведутся по графику. Замена одного затвора занимает примерно неделю, включая демонтаж, подготовку площадки и пусконаладку. Все этапы выполняются без остановки станции. Технологический процесс организован так, чтобы исключить даже кратковременные перебои в подаче воды. Завершить модернизацию планируем до зимы" - рассказал главный инженер ялуторовского филиала "Росводоканал Тюмень" Владимир Суровцев.

Водоочистные сооружения Ялуторовска очищают ресурс из подземных источников и обеспечивают чистой водой всех абонентов города, - сообщает Тюменская линия.

Теги: Ялуторовск
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