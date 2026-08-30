Псиллиум при проблемах с кишечником: тюменские врачи рассказали о пользе и ограничениях

17:44 30 августа 2026
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Псиллиум – клетчатку из шелухи семян подорожника – производители позиционируют как средство от запоров, пребиотик и способ снизить сахар и холестерин. Врач-кардиолог, диетолог Тюменского кардиологического научного центра Инна Вальц подтвердила, добавка действительно работает, но лишь как функциональный компонент питания, а не лекарство.

– Да, псиллиум почти не ферментируется, поэтому дает минимум рисков газообразования. Его популярность обоснована: он доказанно улучшает стул при запорах и диарее, снижает общий холестерин и липопротеины низкой плотности до 20%, а также сглаживает скачки сахара после еды, – отметила специалист.

Врач добавила, что при приеме псиллиума важно соблюдать дозу и пить достаточно воды. Кроме того, добавка снижает всасываемость других лекарств, поэтому между приемами нужен интервал не менее двух часов, - сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: здоровье
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