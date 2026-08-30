Почему во время размышлений хочется что-нибудь грызть: психолог объяснила необычную привычку

Что заставляет нас искать "контакт с едой" в моменты, когда нужно максимально собраться, - рассказала психолог-психоаналитик центра "Семья" Катерина Быкова.

По словам эксперта, жевание действительно ненадолго активизирует мозг. Ритмичные движения челюсти стимулируют тройничный нерв — он посылает сигналы в зону, отвечающую за бодрость. Плюс работа жевательных мышц усиливает приток крови к голове: нейроны лучше снабжаются кислородом и глюкозой. Поэтому в момент застоя любое ритмичное действие — хоть щелкать пальцами, хоть жевать — помогает сбросить напряжение и поймать рабочий ритм.

Есть и психологический механизм: для психики жевание — сигнал безопасности: "если я могу спокойно жевать, значит, угрозы нет". Так снижается уровень кортизола — гормона стресса. Отсюда и привычка грызть дужку очков или ручку: так человек пытается "заземлиться" в ситуации неопределенности.

– Но полностью убирать тревогу не всегда полезно: легкое волнение держит мозг в тонусе. А еще есть риск сформировать вредную привычку. Если мозг связывает успех с жеванием или сладким, потом он будет требовать "перекус" при каждой сложности — и человек начнет путать потребность в новой информации с пищевым аппетитом. К тому же жевание нередко служит способом "перемолоть" злость и фрустрацию — это дает лишь кратковременное ощущение контроля, – объясняет эксперт.

Специалисты подчеркивают: жевание дает только кратковременную активацию, а не долгосрочный эффект. Надежнее выработать грамотные привычки — например, чередовать 45 минут работы с 10 минутами движения. А если в стрессе сильно хочется что-то пожевать, можно заменить это на маленькие глотки воды: это тоже создает ритм и помогает "заземлиться", - сообщает КП-Тюмень.