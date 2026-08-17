Около 20 самолетов используют на Ямале для тушения лесных пожаров

Более 1 тысячи человек работают на тушении лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе, для мониторинга лесопожарной обстановки, перебросок сил тушения, для работы с водосливными устройствами задействовано 19 воздушных судов, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

Помощь региону в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают более 550 парашютистов, десантников Федеральной Авиалесоохраны, парашютистов, десантников, работников наземных лесопожарных служб 7 регионов Сибири, Урала, Приволжья, Северо-Запада (Иркутской, Свердловской, Архангельской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Карелии, Пермского края).

С 10 по 16 августа в округе возникло 44 лесных пожара, ликвидировано 38 лесных пожаров. На 17 августа действует 66 лесных пожаров, в т.ч. 26 крупных. Локализовано 7 пожаров.

Наземная техника привлечена к тушению только единичных пожаров из-за невозможности доставки на большинство очагов. Там, где такая возможность есть, применяется 15 единиц.

Основной объем работ по прокладке минерализованных полос, прямому тушению огня кромке выполняется вручную с помощью лопат, топоров-мотыг и ранцевых лесных огнетушителей.

Погодные условия для борьбы с огнем тяжелые, до 21 августа дождей не ожидается. Температура воздуха +22°…+27°С. Ветер до 9 м/c (около 40 км/ч).

Кроме этого, лесные территории в регионе покрыты очень толстым слоем белого оленьего мха (лишайник ягель), который сильно высох практически на всю глубину из-за дефицита влаги, превратившись в сверхпроводник огня.

Наиболее сложная ситуация в Красноселькупском, Пуровском, Надымском округах, где уже более 2 месяцев отмечается значительный дефицит осадков и на текущий момент действует большинство пожаров. Основной фронт работ находится именно здесь.

Режим ЧС в лесах Ямала действует с 28 июля. В период действия ЧС (с 28 июля по 16 августа) ликвидированы более 320 пожаров.

Причина вспышки лесных пожаров в регионе – грозы в условия теплой, жаркой погоды и дефицита осадков.