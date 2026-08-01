СберСпасибо расширяет поддержку малого бизнеса: новые партнеры получат по 200 тысяч бонусов

СберСпасибо расширяет возможности программы для малого бизнеса: предприниматели смогут использовать её инструменты для привлечения новых покупателей, увеличения частоты покупок и укрепления отношений с клиентами. Первые 100 компаний, которые подключатся к программе до конца 2026 года, получат по 200 тысяч приветственных бонусов Спасибо для начисления клиентам за покупки.

Специальное предложение доступно компаниям с ежемесячным оборотом от 1 млн рублей. После подключения партнёры смогут самостоятельно устанавливать размер кешбэка для клиентов — от 3 до 10% от суммы покупки.

Процесс подключения автоматизирован и не требует сложных технических настроек. Предпринимателю необходимо заполнить заявку в личном кабинете, указать наименование и сферу деятельности компании, а также выбрать торгово-сервисные точки, которые будут участвовать в программе.

Директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка Сергей Исаев:

Подключая к СберСпасибо компании малого бизнеса из разных регионов, мы расширяем выбор для клиентов: они смогут платить бонусами за повседневные покупки в привычных местах. Для предпринимателей это возможность предложить покупателям дополнительную выгоду, привлечь новую аудиторию и стимулировать повторные покупки. Приветственные бонусы помогут быстрее запустить работу с программой и оценить её эффект.

Для подключения необходимы терминалы "Эвотор", работающие на эквайринге Сбера. Предложение действует до 31 декабря 2026 года при подключении к программе лояльности через личный кабинет на сайте spasibo.digital.