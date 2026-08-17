Инфотур для туроператоров Китая и Индии провели в Тюмени

Более 20 представителей туриндустрии Китая и Индии посетили Тюменскую область с 12 по 17 августа. Среди них менеджеры по туризму, руководители туристических агентств, представители индустрии гостеприимства и авторы контента.

Гостям показали исторический и архитектурный потенциал Тюмени и Тобольска, единственный за Уралом белокаменный кремль, объекты культурного наследия и термальные источники.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер:

Мы ведем последовательную и системную работу по продвижению Тюменской области на международных рынках. Нам важны живые встречи с отраслевым сообществом Индии и Китая, чтобы они могли увидеть регион своими глазами, а затем рассказывать о нем у себя - на своем языке, с учётом запросов своей аудитории. Именно так формируется устойчивый интерес и появляются реальные туристические потоки. Партнеры, увидевшие регион изнутри, становятся его надежными проводниками.

В агентстве отмечают, что их иностранные коллеги оценили регион как готовый, качественный и разнообразный туристический продукт.

Тур организован Минэкономразвития РФ, Федеральным агентством по делам содружества независимых государств и Агентством туризма и продвижения Тюменской области в рамках проекта "Открой твою Россию", в котором регион стал одним из лидеров в 2025 году.