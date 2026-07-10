"Абалкское поле" и "Аркаим" ждут гостей на фестивале и ужине кочевника

В Тюменской области 10-12 июня пройдет обновленный фестиваль "Абалакское поле" — крупнейшее историческое событие Сибири, где оживает средневековая культура и быт предков. Рассказываем, что нового ждет его участников.

Традиционно на фестивале будут массовые сражения и индивидуальные турниры по историческому фехтованию, стрельба из луков и метание сулиц, реконструкция быта, ремесел и обрядов; история в костюмах, оружии и украшениях, воссозданная клубами со всей России.

В 2026 году фестиваль "Абалакское поле", который уже 16 лет является визитной карточкой региона, впервые выходит за рамки одной эпохи. Ключевым партнёром этого беспрецедентного расширения стал легендарный челябинский музей-заповедник "Аркаим". Организаторы отмечают:

До этого момента фестиваль был сфокусирован исключительно на эпохе раннего и высокого Средневековья. Привлечение музея-заповедника "Аркаим" с его экспозицией бронзового века позволило нам раздвинуть временные границы в двадцать раз. Теперь на одной площадке встречаются глубокая древность и средневековая история. Это меняет саму философию фестиваля.

Программа "Аркаима" построена на реальной археологии и антропологии. На фестивале будет развёрнута большая презентационная зона "Степь бронзового века", включающая полный цикл древней металлургии — от руды до готового изделия (живое шоу-воссоздание работы печи), уникальную экспозицию "Страна городов" с репликами артефактов, которые обычно хранятся в запасниках.

Арт-пространство "Кожа — первый холст" — татуировка древними инструментами как высокое искусство. Самый смелый лекторий с антропологическим перформансом "Каннибализм: ритуал, табу или выживание?".

Отдельный гвоздь программы — гастроужин "Тропа кочевника". Это совместный проект музея-заповедника "Аркаим" и ресторана "Камчатка". Гости фестиваля смогут стать участниками "еды с историей": блюда приготовлены по технологиям бронзового века (соление, квашение, мочение на молочнокислом брожении). В меню — вяленый сурок, конское колбасное изделие казы, знаменитые зелёные помидоры и десерт "Пламя Аркаима". Каждый приём пищи сопровождается мини-лекцией археолога.

Организаторы фестиваля отмечают, что для Тюменской области партнёрство с "Аркаимом" — это не разовое событие, а пилотный проект по формированию "Большого исторического пояса России". Уже обсуждается возможность совместных туристических маршрутов "Аркаим — Тобольск — Абалак", объединяющих бронзовый век, средневековье и освоение Сибири:

Мы перестаём быть просто фестивалем одной эпохи. Мы становимся машиной времени. И это тот случай, когда политическая воля региональных властей совпала с научным подходом и запросом сотен тысяч зрителей.

На фестивале будет пять исторических эпох. Совместно с музеем-заповедником "Аркаим" организована площадка "Степь бронзового века".

Вторая эпоха фестиваля - античность (римские легионеры, I–IV вв. н.э.), где будет представлена историческая реконструкция по Древнему Риму эпохи ранней империи (I в. до н.э. – II в. н.э.). Через мастер-классы, показательные выступления и лекции погрузит гостей в жизнь римской армии и жителей Римской империи.

Эпоха Раннего Средневековья (IX–XI вв.) - главное боевое направления фестиваля. На ристалище - зрелищные турниры и сражения, массовое воинское состязание, круги Локи и Одина, турнир копейщиков и Сражение на тямбарах. Полное погружение в быт раннего Средневековья обеспечит лагерь реконструкторов. Участники живут в лагере на протяжении всего фестиваля, а у гостей появляется уникальная возможность увидеть повседневную жизнь воинов и ремесленников IX–XI веков изнутри.

Четвёртая эпоха — Позднее Средневековье / Новое время (XVII–XVIII вв.). Гостей ждут в Ремесленном посаде узнавать о чеканке монет, кожевенном деле, оружейном мастерстве, ткачестве и в кузне.мБудут представлены отдельные площадки, посвящённые женскому и мужскому костюму XVII–XVIII веков. Выставка макетов вооружения XVII–XVIII веков, демонстрация литья пуль, рассказы о повседневном быте воина — от доспехов до походной амуниции. И живая музыка эпохи – гусли, песни и истории.

Пятой площадкой станет "История Сибири", ее представит тобольский музей "Рентерея". Это интерактивная экспозиция под открытым небом, представляющая главные богатства Сибири прошлых веков. Центральные артефакты — пушнина, соль и мамонтовый бивень — те самые ценности, ради которых осваивали сибирские земли.

Гости смогут познакомиться с археологическими находками, найденными на территории и в окрестностях Тобольска, будут представлены занимательные материалы по культуре и быту обских угров, собранные в экспедициях начала XX века, а также редкие палеонтологические экспонаты — скелеты доисторических гигантов и необычные таксидермические скульптуры. Гости смогут задать вопросы специалистам музея и узнать, как выглядело сибирское казнохранилище XVIII века — сама Рентерея, построенная по проекту картографа Семёна Ремезова.

Подробности о площадках, опен-эйре "Медовый пир", мастер-классах, открытых лекциях и вся программа здесь.