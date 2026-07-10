Более 11,3 тыс тюменцев пострадали от присасывания клещей

На 6 июля в медицинских организациях области зарегистрировано 11373 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2307 - дети до 17 лет. Зрегистрировано 25 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом, подтвержденных лабораторно.

С начала эпидсезона 2026 года исследовано от населения 1804 клеща. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3% клещах, возбудитель клещевого боррелиоза - в 30,2 % клещах.