"Музыкальная экспедиция" будет гостить в Тюменской области с 13 по 16 августа

13:15 09 июля 2026
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Фото - Тюменское концертно-театральное объединение

В Тюменскую область приедет "Музыкальная экспедиция" Бориса Андрианова, фестиваль продлится с 13 по 16 августа - коллектив посетит Тюмень, Тобольск и Заводоуковск.

В составе экспедиции выступят: Борис Андрианов – арт-директор, всемирно известный виолончелист; Анна Кошкина – виолончелистка; Сергей Давыдченко – пианист; Андрей Баранов – скрипач; Дмитрий Илларионов – гитарист; Анна Комарова – флейтистка; Михаил Иванов – пианист; Андрей Иванов – контрабасист; Полина Орбах – вокалистка; Александр Островский – ведущий.

В рамках "Музыкальной экспедиции" музыканты с мировым именем проводят концерты в необычных местах по всей России. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Тюменской области.

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