В Пироговском университете рассказали о современных технологиях борьбы с ожирением

Какие технологии существуют сейчас для борьбы с ожирением? Есть ли методы кроме диеты и операции? Об этом рассказала Вера Ларина — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России.

Ожирение рассматривается как хроническое многофакторное заболевание с избыточным накоплением жировой ткани в организме. Оно опасно для здоровья человека и является одним из ведущих факторов риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек.

Наиболее прогностически неблагоприятным является абдоминальный тип ожирения, при котором увеличивается накопление жира в области живота. Жировые клетки (адипоцитов) сальника продуцируют метаболически активные вещества – адипокины, провоспалительные белки, свободные жирные кислоты и др., что нарушает функциональную активность жировых клеток, усиливает хроническое низкоинтенсивное "воспаление", на фоне которого уменьшается чувствительность инсулиновых рецепторов, развивается инсулинорезистентность и со времени прогрессирует системный атеросклероз.

В связи с этим, лечение ожирения - это непрерывный и последовательный процесс, целью которого является не только снижение массы тела до значений, при которых максимально снижается угроза для здоровья, но и её удержание при активном участии самого пациента.

Немедикаментозная терапия включает изменение пищевого поведения (сбалансированное с пониженной калорийностью питание), а также регулярную динамическую физическую активность (не менее 150 минут в неделю) в зависимости от возраста, степени тренированности и сопутствующих патологий.

При неэффективности немедикаментозной терапии только врач-специалист принимает решение о целесообразности назначения лекарственных препаратов, способствующих снижению массы тела, как дополнение к низкокалорийной диете и физической активности. Современные лекарственные препараты имеют разные механизмы действия, препятствующие расщеплению и всасыванию жиров, поступающих с продуктами питания, или ускоряющих чувство насыщения, или ослабляющих чувство голода. В последние годы появились комбинированные лекарственные препараты, сочетающие в себе препараты с разным механизмом действия.

Каждый лекарственный препарат имеет определенную дозировку, кратность приема в течение суток, разрешенную максимальную длительность лечения и противопоказания к назначению. При назначении медикаментозной терапии, врач обязательно оценивает её эффективность и безопасность с определённой периодичностью.