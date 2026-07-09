Помогающие птицам волонтеры спасли более 200 пернатых в Тюмени

Сообщество волонтеров в этом году мы открыли птичий стационар и стали принимать гораздо больше птиц, чем прежде. Через их руки за полтора месяца прошли более 200 птиц (включая 54 утенка), сообщается на странице сообщества.

"Птицы получают помощь в кратчайшие сроки. Кислородный концентратор, все препараты и инструменты, а также врач в минутной доступности повышают шансы на выживание даже самых слабых пациентов. Все корма (живые и замороженные) централизованы, а значит, каждый из волонтеров в случае необходимости может быстро найти подходящий корм для любой птицы", - говорится в сообщении.

Волонтеры часть финансовых расходов по содержанию и спасению птиц оплачивают сами, большую часть вопрос закрывают донатами. Если хотите посмотреть, каким они птицам помогли, и, в свою очередь, помочь им материально - вам сюда.