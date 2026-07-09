Красивая пропаганда: показ свадебных платьев организовали в Ишиме в День семьи

09:40 09 июля 2026
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В Ишиме на Привокзальной площади состоялся показ свадебных платьев, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Зрители увидели свадебную моду: ретро-наряды, бережно сохранённые невестами, современные платья и свадебные костюмы народов, проживающих в нашем городе, сообщили в администрации города.

Глава города поблагодарил организаторов за уникальный показ и пропаганду семейных ценностей, жителей города - за предоставленные наряды и сохранение свадебных традиций. "Уверен, такие красивые невесты смогут изменить демографическую ситуацию в Ишиме", - отметил Фёдор Шишкин и  поздравил всех ишимцев с праздником, пожелал любви и крепких семей.

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