Красивая пропаганда: показ свадебных платьев организовали в Ишиме в День семьи

В Ишиме на Привокзальной площади состоялся показ свадебных платьев, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Зрители увидели свадебную моду: ретро-наряды, бережно сохранённые невестами, современные платья и свадебные костюмы народов, проживающих в нашем городе, сообщили в администрации города.

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Глава города поблагодарил организаторов за уникальный показ и пропаганду семейных ценностей, жителей города - за предоставленные наряды и сохранение свадебных традиций. "Уверен, такие красивые невесты смогут изменить демографическую ситуацию в Ишиме", - отметил Фёдор Шишкин и поздравил всех ишимцев с праздником, пожелал любви и крепких семей.