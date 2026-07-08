Тюменский депздрав в День семьи рассказал про династии врачей

Врачи, как и учителя, всегда на виду, особенно в небольших населенных пунктах. В День семьи, любви и верности в депздраве решили рассказать истории медицинских семей и династий.

В династии Лебедевых более 50 медиков: братья, сёстры, тёти, дяди... Джинна Лебедева – главный врач Областного лечебно-реабилитационного центра. Для неё медицина – это любовь всей жизни. И, по воле судьбы, её вторая половинка – тоже врач. Алексей Лебедев – судебный психиатр. Ежедневно супруги сталкиваются с самыми сложными и неоднозначными случаями, требующими не только глубоких знаний, но и особой выдержки. Семья Лебедевых – яркий пример того, как врачей объединяют не только семейные узы, но и общее дело, общие ценности и, конечно, стремление помогать людям.

Более 90 лет династия Гебель служит медицине в Омутинском округе — история началась в 1930 году с Татьяны Тарашниной, медицинской сестры, которая самоотверженно трудилась в хирургическом отделении до 1969 года. Её путь продолжили дочь Галина, работавшая медсестрой, и внучка Лариса, ставшая медицинским техником‑лаборантом. Родственница Ларисы – Евгения долгие годы трудилась фельдшером, а ее сестра Ольга – 34 года верна делу и работает медицинской сестрой. Мария, дочь Евгении, работает в Областной больнице №11 врачом-неврологом. Дочь Марии Владимировны – Арина, готовясь к первому классу, уже твёрдо решила стать очень известным врачом.

Династия Коптяевых из Областной больницы №4 (Ишим) доказывает —врачами не становятся, ими рождаются. Таисия Андреевна больше четырёх десятилетий встречала рассветы в родильных залах и заложила фундамент, на котором выросла целая медицинская империя. Её сыновья пошли разными, но одинаково важными тропами. Игорь Александрович — это интеллект династии. Терапевт, эндоскопист и мудрый организатор с 37-летним стажем. Сергей Александрович — это сердце династии в прямом смысле. Кардиолог и диагност, он уже 28 лет помогает людям обрести второе дыхание.

Основатель династии Белоусовых–Карпенко, заслуженный врач РСФСР Борис Иванович, после тяжёлого ранения на войне твёрдо решил стать хирургом и посвятил жизнь практической медицине в Ишиме, создав собственную хирургическую школу и разработав авторскую методику операции. Его дочь Лариса Борисовна, продолжив отцовский путь, более сорока лет заведует патолого-анатомическим отделением в ОБ №4, а её супруг Валерий Николаевич долгие годы возглавлял станцию переливания крови. Ныне дело трёх поколений врачей достойно продолжает их сын и внук Дмитрий Валерьевич - хирург-онколог.

Династия Колеговых из Областной больницы №11 это пример того, как любовь к профессии передаётся из поколения в поколение и продолжает жить в новых сердцах. Евгений Иванович в 1969 году связал свою судьбу с врачебным делом. Эстафету приняли сын Юрий, зубной техник, и внук Максим – детский хирург, который спас шестимесячную девочку со сложными ранами и вовремя выявил опасную патологию у месячного малыша. Жена Максима – Кристина работает врачом-терапевтом, а их сын Арсений пока думает, каким доктором станет в будущем.

Антон и Анна Смирных – многодетные родители и врачи Областной больницы №23. Он травматолог-ортопед, она офтальмолог. Супруги являются представителями медицинской династии: их родители посвятили себя медицине. Сейчас Антон и Анна воспитывают 7 детей, супруги верят, что сыновья и дочери пойдут по их стопам.

Династия Мироновых – пример преданности медицине. Александр – врач-хирург, заведующий отделением туберкулёзно лёгочно-хирургическим ОКФЦ. Его отец Лев Фёдорович по профессии – хирург, мама Наталья Александровна – врач-фармацевт, сестра Татьяна Львовна Обухова (Миронова), торакальный хирург, врач-онколог. У Александра Львовича и его сестры выбор профессии был предопределён с детства: они с ранних лет были погружены в тему медицины, оба с большим удовольствием и интересом слушали рассказы отца. У Александра Львовича растут двое сыновей: один уже сказал, что будет, как и папа, хирургом. Его племянница, дочь сестры, Анастасия тоже определилась с выбором дальнейшей профессии: она учится в классе с медицинским уклоном.

Мария и Роман Виноградовы познакомились в стенах поликлиники №5 Тюмени в 2021 году. В этом же году поженились. Супруги являются врачами-стоматологами. Шутят, что уже 5 лет они вместе сверлят зубы с любовью.

История Дмитрия и Марины Булыгиных началась в стенах Областной больницы № 13. Здесь зародились не только их профессиональные успехи, но и крепкие чувства, которые они бережно хранят уже более 30 лет. Марина Васильевна, медицинская сестра, посвятила себя заботе о самых маленьких пациентах. Дмитрий Анатольевич с юности знал, что его призвание — медицина: по сей день он предан профессии и работает фельдшером скорой медицинской помощи. Особой гордостью семьи стали сыновья, которые продолжили медицинскую династию: Старший сын Дмитрий получил образование медицинского брата, а младший – Данил сейчас трудится на третьей подстанции Скорой медицинской помощи города Тюмени.





Педиатр и зубной техник Галина и Вячеслав Агаповы познакомились в Областной больнице №14 в селе Казанское. В апреле 2011 года поженились. Сегодня у них трое детей. Дочь Анна мечтает стать педиатром, продолжая семейную династию. Старшее поколение Агаповых также внесло вклад в медицину: свекровь Галина Ивановна — медсестра с 37-летним стажем, работавшая участковой медсестрой, медсестрой эндокринолога и патронажной медсестрой. Её сын Денис работал водителем скорой помощи и в отделении медицины катастроф.

Семья Василия и Татьяны Мокренко из поликлиники №5 Тюмени – пример того, как любовь к профессии и верность семейным ценностям передаются из поколения в поколение. Татьяна – врач УЗИ, представительница третьего поколения медиков в своей семье. Её супруг Василий Мокренко – травматолог-ортопед, продолжает врачебную династию во втором поколении. Их сыновья пошли по стопам родителей: Николай – нейрохирург в Тобольске, Никита – ординатор первого года, будущий уролог.

Детский хирург Сиёвуш Сабуров и акушер‑гинеколог Мехрангез Собитова из поликлиники № 17 Тюмени познакомились на третьем курсе медуниверситета в Таджикистане, и с тех пор их путь неразрывен. Сейчас у пары трое детей: девочкам 8 и 6 лет, сыну — 2 года. Дочки гордятся родителями и часто бывают у них на работе. По словам главы семейства, старшая дочь вряд ли пойдет по их стопам – характер не тот, а вот младшая – может быть. Отец Сиёвуша исполнил мечту стать частью медицины уже после 50 лет: окончил Тюменский медколледж и более 10 лет работает медбратом. У Мехрангез медицина в крови: отец — кандидат наук и бывший главврач кардиобольницы, мать — медсестра, сестра и дядя — кардиологи.

Супруги Руслан и Наталья Мусагалиевы из Областной больницы №13 неразлучны с первого курса. Наталья вспоминает, что с будущим мужем она познакомилась в 2013 года в Тюменской медицинской академии. Будущие супруги вместе участвовали в дебюте первокурсника, театре и КВНе, там и сблизились. После окончания учебы устроились работать участковыми терапевтами в Исетскую больницу. В 2023 году у Руслана и Натальи родилась прекрасная дочь, которая стала главным сокровищем и продолжением их любви.

История семьи Трушниковых из Областной больницы №9 началась в стенах медицинского колледжа в 2011 году: Мария училась на медицинскую сестру, а Павел осваивал профессию фельдшера. Студенты мечтали, что когда-нибудь будут вместе жить и работать в Вагае. Так и случилось: сейчас супруги живут в Вагае, Мария работает главной медицинской сестрой, а Павел – фельдшером скорой медицинской помощи. Супруги воспитывают двух замечательных сыновей.