Сбер на Иннопроме представил AI-Disrupt PDLC как основу технологического суверенитета страны

Сбер выпустил обновленную редакцию AI-Disrupt PDLC — стратегии AI-трансформации разработки и бизнеса в новой технологической реальности.

Руководство переосмысляет весь жизненный цикл разработки вокруг трёх сущностей: ИИ-агентов, интегрированной среды исполнения и разработки через спецификации. Об этом в ходе международной промышленной выставки "Иннопром" рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов.

В документе отражены важные акценты — среда исполнения агента важнее модели, за человеком остаются намерение, определение правил исполнения (governance) и правил проверки результата (validation). Агент, следуя заданным правилам, реализует намерение.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка:

В будущем победят организации со зрелой ИИ-культурой, которые освоят все возможности агентных систем, перестроят процессы и сохранят человеческую экспертизу. Мы хотим, чтобы агентная разработка стала стандартом, потому что это даст конкурентное преимущество всей стране. AI-Disrupt PDLC укрепит технологический суверенитет и позиции России на международных рынках, обеспечит системный и устойчивый рост на длинном горизонте. Поэтому Сбер развивает методологию агентной разработки и делится ею с рынком.

Центральным элементом AI-Disrupt PDLC является способ обеспечить точное понимание между человеком и агентом, который воплощается через Specification-Driven Development — методологию перехода к написанию кода на базе точных спецификаций. Человек формулирует бизнес-требования в виде спецификации, а мультиагентная система помогает обеспечить их детализацию и консистентность, чтобы затем автономно реализовать их от кода до внедрения. Связующим звеном выступает интегрированная платформа разработки, которая обеспечивает целостность контекста и нормативов. Человек начинает тратить больше времени на намерение, чем на код, т.к. эта инвестиция окупается большей скоростью исполнения – благодаря скрупулезной проработке на этапе намерения, агенту не нужны уточнения, агент меньше ошибается.

Подробнее ознакомиться с новой версией AI-Disrupt PDLC можно по ссылке.