Сбер поможет сделать услуги такси "Максим" безопаснее и удобнее

Водителям сервиса заказа такси "Максим" станет проще оформлять статус самозанятого и подключать необходимые услуги для работы. Соглашение, которое закрепило эти возможности, на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписали Сбербанк и сервис заказа такси "Максим".

Для водителей планируют запустить комплексное обслуживание в одном цифровом окне. В нём можно будет оформить статус самозанятого, получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа, подключить ОСАГО или КАСКО, а также воспользоваться сервисами Сбера для дистанционного прохождения предрейсового осмотра.

Удобнее должна стать и оплата поездок. Для этого партнёры рассмотрят возможность подключить SberPay и интернет-эквайринг.

Максим Шушарин, директор сервиса заказа такси "Максим":

"Рынок такси меняется, требования к нему становятся выше, и сервисам нужно помогать водителям адаптироваться к этим изменениям. Сотрудничество со Сбером позволит выстроить более удобную модель работы и поддержать водителей, которые оказывают услуги через наш сервис".