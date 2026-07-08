Сбер поможет сделать услуги такси "Максим" безопаснее и удобнее

Водителям сервиса заказа такси "Максим" станет проще оформлять статус самозанятого и подключать необходимые услуги для работы. Соглашение, которое закрепило эти возможности, на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписали Сбербанк и сервис заказа такси "Максим".
Для водителей планируют запустить комплексное обслуживание в одном цифровом окне. В нём можно будет оформить статус самозанятого, получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа, подключить ОСАГО или КАСКО, а также воспользоваться сервисами Сбера для дистанционного прохождения предрейсового осмотра.
Удобнее должна стать и оплата поездок. Для этого партнёры рассмотрят возможность подключить SberPay и интернет-эквайринг.
Максим Шушарин, директор сервиса заказа такси "Максим":
"Рынок такси меняется, требования к нему становятся выше, и сервисам нужно помогать водителям адаптироваться к этим изменениям. Сотрудничество со Сбером позволит выстроить более удобную модель работы и поддержать водителей, которые оказывают услуги через наш сервис".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru