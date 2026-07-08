Тюменский Роспотребнадзор назвал 12 мест, где можно купаться

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выдано 12 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации:

1. АО "База отдыха Верхний Бор" - акватория озера Верхнее Кривое по адресу: Тюмень, 11 км Салаирского тракта, 1;

2. АО "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" - пруд по адресу: Тюменский округ, 19 км Червишевского тракта, литера VII;

3. Пруд "Лесной" ООО "Дельвер" по адресу: Тюмень, район ТЭЦ-2 (территория базы отдыха "Пруд Лесной");

4. ООО "Дардиель-Ски" озеро Бобровое по адресу: 32 км Ирбитского тракта, Тюменский округ, село Кулига, база отдыха "Кулига-парк";

5. Озеро Якушкино АНО ООЦ СТ "Серебряный бор" по адресу: Ярковский округ, 850 м на юг от 65 км трассы "Тюмень-Ханты-Мансийск", участок № 1;

6. Озеро Круглое МКУ "Служба заказчика ЛАО г. Тюмени" по адресу: Тюмень, со стороны парка им. Ю.А. Гагарина;

7. озеро Нижнее Кривое АНО ООЦ СТ "Серебряный бор" по адресу: левобережная пойма р. Туры вблизи п. Верхний Бор в 197 км от устья;

8. Озеро Липовое ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде "Аквайспорт-Тюмень"по адресу: Тюмень, оз. Липовое;

9. Озеро Андреевское АНО ОСООЦ "Витязь" по адресу: Тюменский округ, 21 км Ялуторовского тракта;

10. Водная акватория озера Сингуль МАУДО "ЦТДТ" по адресу: Ялуторовский округ, Сингульское с.п., з/у 1;

11. озеро Малая Старица ООО ДСОЛ "Дружба" по адресу: Ишимский округ, Синицынский бор, озеро Малая Старица;

12. АНО ОДООЦ "Ребячья республика" оз. Арсеньевское по адресу: Тюменский округ, в 4 км от с. Салаирка.

Срок действия санитарно-эпидемиологических заключений устанавливается на один сезон.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", обеспечивающим деятельность Управления, проведены исследования воды в водных объектах на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели; почвы (песка) в зонах рекреации на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.