Около 70 уроков мужества провели ветераны боевых действий в тюменских школах и лагерях

68 уроков мужества провели участники проекта "Боевой кадровый резерв" в школах и летних лагерях, занятия прошли в Тюмени, Тобольске, Заводоуковском, Тюменском, Уватском, Нижнетавдинском и Ялуторовском округах. На них побывали почти три тысячи ребят.
Ветераны СВО рассказывали детям о мужестве, командной работе и взаимовыручке, показывали ролики с историями ветеранов СВО, делились личным опытом, проводили интерактивные игры. Сценарии уроков мужества участники "Боевого кадрового резерва" разрабатывали вместе с "Движением первых", педагогами и экспертами.
"Такие занятия – возможность для ребят пообщаться с настоящими героями нашего времени. Всегда интереснее узнавать о важных событиях не из учебников, а от людей, которые непосредственно в них участвовали", - считает губернатор тюмеской области Александр Моор.
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