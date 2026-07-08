В Тюменской области на 30% выполнили план на год ремонта дорог по нацпроекту

30% работ по ремонту дорог, запланированных на этот год в регионе, выполнено - в 2026 году в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" всего будет отремонтировано 56 объектов дорожной сети Тюменской области, собщил глава региона Александр Моор.

"Уже завершён ремонт участка дороги на Червишевском тракте. Теперь подъезд к Тюмени со стороны Кургана стал комфортнее. Также устранена колейность на участке по Московскому тракту – подъезд к городу со стороны Екатеринбурга. А ещё раньше срока отремонтировали участки дорог в Заводоуковском и Упоровском округах. В целом в этом сезоне приведём в порядок дороги в 22 муниципалитетах региона. Самые масштабные работы развернулись в Тюменском округе", - сообщил Моор.

Также в начале этой недели стартовал планово-предупредительный ремонт путепровода в составе транспортной развязки на пересечении Обхода Тюмени и Московского тракта.