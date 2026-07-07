На озере Кривом под Тюменью утонул человек, следователи уточняют обстоятельства

Следственным отделом следственного управления СК России по Тюменской области организована доследственная проверка по факту обнаружения на озере "Кривое" рядом с деревней Решетниково Тюменского муниципального округа тела 47-летнего мужчины.

По предварительным данным, вечером 6 июля житель деревни Решетниково пошел искупаться в озере, где установлен знак "Купание запрещено". Утром следующего дня тело мужчины было обнаружено местными жителями.

В ходе осмотра каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено. С целью установления окончательной причины смерти погибшего, назначено судебно-медицинское исследование.

В целях предотвращения несчастных случаев Следственное управление СК России по Тюменской области призывает граждан: Быть внимательными и осторожными вблизи водоемов. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте детей без присмотра у воды. Оценивайте свои силы и возможности перед тем, как зайти в воду. Помните: любой водоем – это место повышенной опасности! Будьте бдительны!