Отели обязали с 1 сентября заселять гостей по данным с платформы "Макс"

С 1 сентября отели с количеством номеров более 50 будут обязаны заселять туристов, даже если у них нет с собой документов, по мессенджеру Max, к этой дате они должны купить необходимое оборудование и обучить персонал, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Отдельно хочу обратить внимание регионов на важность работы по внедрению сервиса Max для онлайн-заселения в гостиницы и иные объекты размещения более чем на 50 номеров. Напоминаю, что с 1 сентября этого года, если у зарегистрировано гостя не будет с собой паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, вы обязаны его заселять при помощи Max", - сказал он на совещании по вопросам реализации программы льготного кредитования, направленной на создание туристической инфраструктуры, которое прошло в отеле Cosmos Selection во Внуково.

По его словам, осталось не так много времени, чтобы подключить информационные системы по приему и передаче данных, закупить и установить необходимое оборудование и программы, а главное - обучить персонал В компании VK готовы оказывать необходимую методическую и информационную поддержку", - подчеркнул Решетников.

С 1 апреля вступило в силу постановление правительства, в соответствии с которым 1 апреля 2026 года для заселения во все классифицированные средства размещения помимо паспорта и загранпаспорта можно использовать водительское удостоверение, биометрию или сервисы портала "Госуслуг".

Заселение через Max в гостиницы и другие средства размещения с номерным фондом более 50 номеров начнется с 1 сентября 2026 года. Заселение через Мax в гостиницы с номерным фондом менее 50 номеров заработает с 1 сентября 2028 года. Заселение через идентификацию в Max будет возможно, если у постояльца отсутствуют документы, удостоверяющие личность гражданина РФ.