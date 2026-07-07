Праздник Ивана Купалы отметили в Нижней Тавде

В деревне Новопокровка Нижнетавдинского округа состоялся праздник славянских обрядов и традиций "Как на Ивана, да, на Купала", сообщили в Комитете по делам национальностей Тюменской области.

С приветственными словами к участникам обратились член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России, депутат Тюменской гордумы Есенгалий Ибраев и главный специалист отдела по делам национально-культурных объединений и казачества Комитета по делам национальностей Тюменской области Алексей Головинский.

Для гостей подготовили народные игры, хороводы, мастер-классы, концертную программу и традиционные угощения. Кульминацией праздника стали купальские обряды: плетение и спуск венков на воду, а также прыжки через праздничный костёр — символ очищения и благополучия.

Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов Тюменской области, где прозвучали русские, казахские, украинские, белорусские и татарские песни.