ВТБ расширит финансирование туристических, спортивных и культурных проектов в Тюменской области

Банк и группа компаний под брендом "Sofi Land", договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма, спорта и сохранения объектов культурного наследия в Тюменской области. Соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2026 сегодня подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир и руководитель группы компаний Сергей Епифанов.

Соглашение предусматривает возможность финансирования в рамках льготных государственных программ новых инвестиционных проектов группы в Тобольске: многофункционального туристического комплекса уровня 4* со SPA-центром и реставрацию с приспособлением под современное использование объекта культурного наследия федерального значения "Дом жилой" конца XVIII века. Кроме того, стороны обсудили возможность финансирования со стороны банка строительства первого в России Фиджитал-отеля "Многофункциональный спортивно-туристический комплекс с отелем 3*" в Тюмени.

"Туризм – один из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики, где сформирован спрос на строительство гостиниц, спортивных объектов, сервисной инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест. При этом все большее значение приобретают проекты, которые сочетают экономический эффект с сохранением исторического наследия регионов. Мы готовы принимать участие в реализации новых инвестиционных инициатив, оказывающих вклад в развитие внутреннего туризма и создании современной инфраструктуры для жителей и гостей регионов", — отметил Алексей Кушнир.

"Создание современных туристических объектов и восстановление знаковых исторических зданий позволяют не только развивать экономику территории, но и формировать новые точки притяжения для жителей и гостей Тюменской области. Для реализации таких долгосрочных инициатив важна поддержка финансового партнера, готового участвовать в проектах на всех этапах их развития", — отметил Сергей Епифанов.

Группа компаний Сергея Епифанова работает в сферах девелопмента, управления коммерческой недвижимостью, гостиничного бизнеса, спорта и оздоровительных услуг. В структуру группы входят спортивные клубы World Class и Sofi-Land, гостинично-ресторанные комплексы, объекты коммерческой недвижимости и проекты по реконструкции объектов культурного наследия. При поддержке ВТБ реализуются проекты по строительству гостиничной и спортивно-туристической инфраструктуры в Тобольске и Тюмени. Общий объем финансирования по действующим проектам превышает 2,6 млрд рублей.