Жителя Тобольска заставили выплатить сыну долг по алиментам, запретив выезд зарубеж

37-летний тоболяк официально не был трудоустроен. Платил алименты на своего 10-летнего сына понемногу, не в полной мере, поэтому накопил 400 тысяч рублей долга. Изыскал средсва и погасил долж лишь после того, как ему срочно понадобилось вылететь за границу, а судебный пристав вынесла постановление об ограничении выезда должника за пределы РФ.

Теперь ограничение снято, права несовершеннолетнего ребенка на получение от отца материальной поддержки восстановлены, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.