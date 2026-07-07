Жителя Тобольска заставили выплатить сыну долг по алиментам, запретив выезд зарубеж

37-летний тоболяк официально не был трудоустроен. Платил алименты на своего 10-летнего сына понемногу, не в полной мере, поэтому накопил 400 тысяч рублей долга. Изыскал средсва и погасил долж лишь после того, как ему срочно понадобилось вылететь за границу, а судебный пристав вынесла постановление об ограничении выезда должника за пределы РФ.
Теперь ограничение снято, права несовершеннолетнего ребенка на получение от отца материальной поддержки восстановлены, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
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