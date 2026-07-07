В первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40%

В январе–июне россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей — на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка, сообщили в ВТБ.
Среди регионов лидерство по спросу традиционно сохраняется за Москвой и Московской областью. В топ-рейтинг также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.
Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:
Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объём — вдвое. Новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — ещё один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14% в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%.
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