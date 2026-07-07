В первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40%

В январе–июне россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей — на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка, сообщили в ВТБ.

Среди регионов лидерство по спросу традиционно сохраняется за Москвой и Московской областью. В топ-рейтинг также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ: