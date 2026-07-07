В юбилейном забеге "Стальной характер" за победу боролись 30 команд

В загородном комплексе "Абалак" под Тобольском прошел десятый юбилейный забег "Стальной характер", участие в нем приняли представители 31 населенного пункта из 12 регионов России - всего 30 команд, в том числе 15 корпоративных. Генеральным партнером мероприятия выступил "Сибур", поддержку оказала администрация города, сообщили в пресс-службе проекта.

Участников забега приветствовали директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима", депутат Тобольской городской думы Елена Бельская, глава Тобольска Петр Вагин и президент Фонда поддержки спорта, основатель проекта "Стальной характер" Андрей Потапов.

Испытать силы и характер в экстремальном забеге могли все желающие, независимо от опыта и уровня физической подготовки, на четырех трассах: 5, 7, 9 и 11 километров. На пути к финишу участники преодолели более 25 уникальных препятствий: подъём по вертикальной стене, преодоление грязевых траншей, ледяных ванн и другие испытания на прочность.

"Стальной характер" — это не просто гонка с препятствиями. Это уникальное объединение спорта, активного отдыха и командного духа. Каждый участник получает возможность проявить физическую силу, лидерские качества, умение работать в связке — и, конечно, яркие эмоции и заряд мотивации на долгое время.

В 2026 году проект получил главную награду "Событие года" нацпремии Russian Fitness Awards. Ранее "Стальной характер" стал победителем конкурса "Пресс-служба года — 2025" в номинации "Лучший PR-проект в сфере спорта" и XIV Международной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее корпоративное туристическое событие".