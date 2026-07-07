Театральный фестиваль пройдёт на родине Петра Ершова проведут в ишимском селе

Фото Геннадия Крамора предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области

Театральный фестиваль под открытым небом "Айда в деревню" пройдет 18 июля в селе Ершово Ишимского округа - на родине писателя Петра Павловича Ершова, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Фестиваль проводится в трети раз, в этом году проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Главным гостем станет северо-казахстанский русский молодёжный театр "Тишина Закулисья" из Петропавловска со спектаклем "Сузге" по произведению Ершова. Кроме того, в программе фестиваля интерактивный спектакль "Бабушкина сказка" от танцующих бабушек города Ишима и "Золотые хиты нашей молодости" в исполнении Андрея Рагозина с танцевальной программой (с. Б.Сорокино). С 11:00 до 13:00 гостей ждут угощения чаем из угольного самовара, мастер-классы, общение с мини-лошадками, сувенирная лавка, фотозоны и многое другое.

Семейные выходные на родине Петра Павловича Ершова можно провести и в другие дни - каждую пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 в Ершово проходят экскурсионные программы, которые знакомят с историей села, музеями, храмом, бытом крестьян Приишимья, деревянным узорочьем и творчеством автора сказки "Конёк-Горбунок".