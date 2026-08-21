В Тюменской области готовятся к учебному году более 256 тысяч школьников и 95 тысяч студентов вузов и колледжей

Свыше 256 тысяч учеников сядут за парты в средних школах региона 1 сентября 2026 года – на 3,3 тысячи больше, чем в 2025 году, сообщила директор регионального департамента образования и науки Дина Горковец.

Количество студентов вузов в Тюменской области по сравнению с прошлым годом выросло на тысячу - до 51,7 тысячи человек. Число учащихся техникумов и колледжей увеличилось более чем на восемь тысяч - до 44,3 тысячи человек.

В рамках подготовки к новому учебному году в Тюменской области капитально отремонтировано 19 школ, 12 детских садов, 3 учреждения среднего профессионального образования, 9 учреждений дополнительного образования.

"Уже открыта школа в селе Мальково Тюменского округа. В конце августа начнет работу детский сад в жилом комплексе "Ново-Комарово" Тюменского округа. Также откроются четыре новые большие школы – три в Тюмени и одна в поселке Винзили", – доложила Горковец.

В преддверии нового учебного года образовательные учреждения в регионе прошли все необходимые проверки на соответствие требованиям противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности.