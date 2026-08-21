Около 260 соцобъектов и пространств осмотрели народные комиссии "Единой России" в Тюменской области

Народные комиссии "Единой России" осмотрели 259 объектов в Тюменской области, в список попали больницы, детские сады, школы, спортивные учреждения. Накануне депутаты, общественники и предприниматели побывали в сквере, названном в честь нашего знаменитого земляка — Владислава Крапивина.

Общественное пространство возвели на месте долгостроя в рамках народной программы. Благоустройство стало частью реконструкции улицы Ленина. И, как предполагалось, небольшой городской парк стал местом для отдыха, площадкой для проведения литературных встреч и занятий для школьников.

"К реализации Народной программы мы приступили в 2021 году. В её основу легли тысячи пожеланий земляков. И сейчас партия "Единая Россия" работает над созданием нового стратегического документа, с которым пойдёт на выборы этой осенью", - сообщил губернатор Александр Моор.