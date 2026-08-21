Около 2,3 млн сеянцев сосны Омутинского питомника ждут высадки в тюменские леса

Специалисты Тюменской авиабазы и Тюменского управления лесами провели учет сеянцев сосны посевов 2025 и 2026 годов в Омутинском лесном питомнике и определили количество стандартного посадочного материала.
По результатам инвентаризации, в питомнике сейчас произрастает около 2,3 млн двухлетних сеянцев, уже пригодных для пересадки в леса. И еще около 2,8 млн сосенок, высаженных в этом году — они уйдут в зиму, чтобы следующей весной продолжить развитие.
Инвентаризация позволяет оценить фактическое количество и состояние посадочного материала и спланировать дальнейшую работу питомника по выращиванию лесных культур, сообщили в деплеса ТО.
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