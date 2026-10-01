Эдуард Омаров заменил Дмитрия Горицкого

Важное кадровое решение приняли на заседании президиума политсовета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Напомним, что Тюменская областная Дума восьмого созыва на своём первом заседании доверила Дмитрию Горицкому представлять региональное Законодательное собрание в Совете Федерации РФ. В связи с переходом на новую должность его депутатские полномочия были досрочно прекращены.

В соответствии с действующим законодательством, на заседании президиума политсовета было принято решение передать освободившийся мандат депутата Тюменской областной Думы Эдуарду Омарову. Он состоял в списке "Единой России", за который проголосовали избиратели на выборах.

"Уверен, Эдуард Закирович будет достойно представлять интересы избирателей", — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.