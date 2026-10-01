Тюменка требует более полумиллиона с перинатального центра

В Центральном районном суде Тюмени рассматривается иск местной жительницы к ГБУЗ ТО "Перинатальный центр". Женщина требует компенсацию морального вреда, оплату услуг представителя и госпошлину на общую сумму 553 000 рублей.
В пресс-службе судов Тюменской области уточняют, что иск основан на обвинениях в некачественном и неполном оказании медицинских услуг.
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