В Тюменской области проверят систему экстренного оповещения

Жителей региона просят сохранять спокойствие: 9 октября пройдет плановая проверка сирен и трансляция учебных сообщений.
В Тюменской области 9 октября состоится комплексная проверка системы оповещения населения. Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, мероприятие затронет все основные каналы передачи информации.
Время и формат проверки
Согласно официальному сообщению, звучание сирен запланировано на короткий промежуток времени — с 10:43 до 10:44 по местному времени.
В этот же период информация будет транслироваться по основным федеральным каналам. Дикторы телеканалов "Россия-1" и "Россия-24", а также радиостанций "Маяк", "Радио Россия" и "Вести FM" передадут информацию о произошедшей (учебной) ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.
Ведомство напоминает гражданам о правилах поведения при срабатывании систем оповещения. Услышав сигнал, необходимо:
- Сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
- Включить средства радио или телевещания.
- Внимательно прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.
Проверка носит плановый характер, поэтому жителей региона просят отнестись к ней с пониманием и не предпринимать никаких экстренных действий, кроме прослушивания официальной информации.
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