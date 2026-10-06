Вратарь ФК "Тюмень" провел первый матч за сборную России и стал лучшим

Молодёжная сборная России по футболу уступила Сербии. Но главным событием матча для нас стал дебют за сборную вратаря ФК "Тюмень" Даниила Лукина, признанного лучшим игроком встречи.

Вратарь, лишь 10 сентября пополнивший состав "Тюмени" на правах аренды из московского "Спартака", получил свой первый вызов в национальную команду и сразу же вышел в стартовом составе.

Сборная Сербии открыла счёт на 34-й минуте игры – пенальти реализовал Матия Митрович. Сразу после перерыва преимущество сербской сборной удвоилось – на первой минуте второго тайма Марко Величкович забил второй мяч. На 64-й минуте вышедший на замену Александр Помалюк заработал фол в штрафной площади соперника и сам реализовал 11-метровый.

В концовке матча россияне имели несколько моментов, чтобы сравнять счёт, но сборную Сербии несколько раз выручил вратарь и перекладина. Итог матча – 2:1 в пользу хозяев поля.

Несмотря на поражение, главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высоко оценил игру тюменского голкипера:"Лучший игрок этого матча – Лукин".

Позже в интервью тренер отдельно подчеркнул, что вины Лукина в пропущенных голах нет, и назвал его конкурентоспособным игроком для сборной

.