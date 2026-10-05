Первый из районов Тюменской области завершил убоорку урожая

17:45 05 октября 2026
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Аграрии Сладковского округа первыми в Тюменской области закрыли уборочную страду - об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади свыше 9 тысяч гектаров, валовой сбор составил 14 тысяч тонн зерна.

В других округах жатва ещё продолжается - задание по сбору зерновых выполнено более чем на 90%. 

Фото телеграм-канал Александра Моора

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