Первый из районов Тюменской области завершил убоорку урожая

Аграрии Сладковского округа первыми в Тюменской области закрыли уборочную страду - об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади свыше 9 тысяч гектаров, валовой сбор составил 14 тысяч тонн зерна.
В других округах жатва ещё продолжается - задание по сбору зерновых выполнено более чем на 90%.
Фото телеграм-канал Александра Моора
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