В 2026 году в Тюменской области изъято 143 кг наркотиков и психотропных средств

В Тюменской области состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии, которое провёл губернатор Александр Моор. Участники встречи рассмотрели анализ наркоситуации в регионе за восемь месяцев 2026 года.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, за отчётный период правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 143 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Этот показатель существенно превышает объёмы, зафиксированные за аналогичный период 2025 года.

Правоохранители активно занимаются выявлением лидеров и активных членов организованных преступных групп, действующих в сфере наркоторговли, в том числе имеющих криминальные связи в других регионах России и за рубежом. В суд переданы уголовные дела в отношении девяти участников ОПГ, которые совершили 65 преступлений. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уровень распространения наркомании в Тюменской области за восемь месяцев 2026 года снизился на 3,6 процента по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Губернатор отметил, что профилактика наркомании и борьба с наркопреступностью — это совместная задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных организаций.

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области