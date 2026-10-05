"Морфология улиц" наполнила Тюмень новыми историями о жизни и любви

Участники паблик-арта "Морфология улиц" с 2017 года наполняют пространства Тюмени новыми артами и смыслами, тема 2026 года "Между нами" — как доверительный диалог творцов, горожан друг с другом и с самим городом — отразилась в нескольких прозрачных плитках в брусчатке, мозаиках из смальты и зеркального стекла, рисунках на керамике и историях о людях.

За десять лет "Морфологии улиц" в городе появилось более 140 работ, арт-кварталы на улице Северной и Сакко, маршруты для прогулок по уличному искусству.

В 2026 году все шесть работ сезона созданы в формате лабораторий вместе с жителями Тюмени. Некоторые горожане с агентством "Морфа" и руководителем и PR-директором проекта "Морфологии улиц" Юлией Саначиной и Юлией Киселевой уже ознакомились с ними на экскурсиях. 2 октября результаты нынешнего сезона проекта презентовали и журналистам.

Юлия Саначина, руководитель "Морфологии улиц":

В этом сезоне мы работали осенью. Пять проектов реализованы в жилых комплексах нашего партнера, еще один - специальный – создан в сотрудничестве с департаментом общественных связей региона. Тема этого года – "Между нами". Нам хотелось создать атмосферу тёплого, доверительного разговора, словно мы собрались на кухне вечером. Мы стремились запустить честный диалог между городом, его жителями, администрацией и бизнесом. В сами проекты вплетены истории реальных людей. Наша традиция - вовлекать в проект жителей города, это наша социальная миссия. В этом году в наших лабораториях приняли участие 320 человек - они были либо донорами историй, либо интегрировались и создавали вместе с нами, например, мозаики.

Генеральный партнер проекта в 2026 году — девелопер Newton, 5 из 6 работ размещены в его жилых комплексах. Цель девелопера — в создании креативной высококомфортной среды, где качество жизни максимально отвечает потребностям людей. Креативный директор компании Екатерина Корепанова рсказала, что для компании очень важно поддерживать подобные. проекты.

Экскурсия стартовала с крупной инсталляции на улице Первомайской у жилого комплекса White House. Ее создал московский художник - мастер Российской Академии художеств, выпускник МГАХИ по направлению "Станковая графика" Сергей Козликин. Для лаборатории собраны истории жителей Тюмени, посвященные теме "Между нами". На основе 16 историй горожан художник создал эскиз, в котором каждая история стала окошком жилого дома, символизирующего жизнь с ее неповторимыми героями, уникальными ситуациями и судьбами, сами истории также можно прочесть с обратной стороны арта.

У этого же ЖК в брусчатке вмонтирована плитка с человеком-пауком - частная история и ее творческое осмысление от Кирилла Калугина. По словам автора, подобными карточками мама его стимулировала к учебе в школе, в которую он неохотно ходил.

У White House также можно увидеть три эпоксидные плиточки из проекта "Прозрачная брусчатка" художника a l e s h a (Санкт-Петербург, Казань). В формате лаборатории создал 6 плиток с горожанами в 2026 году — в этот раз они посвящены теме "радости и смеха". В прошлом году художник создал в городе 10 плиток и еще 2 установил самостоятельно. Итого сейчас в Тюмени 18 плиток, прочитать связанные с ними истории можно узнать тут.

Созданные по детским эскизам мозаики из смальты украсили одну из амфитеатра в сквере на Республики, 21. Это результат лаборатории "Под нами было море?" — спецпроект 2026 сезона, поддержанный департаментом общественных связей Тюменской области, в котором поучаствовали тюменская студия творчества для детей и взрослых "ок, кружок" и мозаист Андрей Beat.c (Москва). Работа посвящена теме древнего Западно-Сибирского моря, которое находилось на территории Тюменской области много миллионов лет назад. Десять учеников студии "ок, кружок" пофантазировали на эту тему и создали ярких персонажей — обитателей моря. Детские рисунки легли в основу эскиза, который переработал мозаист. Десять панно собирали неделю.

"В прошлом году с ОК-кружком мы делали вместе выставку в конторе пароходства. Решили, что было бы интересно выйти с этими работами и с этими мыслями в город и сделать такую совместную коллаборацию и с "Морфологией". Получилось очень прикольно. Я видел фотографии, как ребята работали вместе, делали эти работы. 186 человек горожан приняло участие и дополнительно 15 волонтёров", - прокомментировал работы детей и взрослых гендиректор Агентства современных коммуникаций Владислав Татаринцев.

Примечательно, что "Морфология" в этом году поработала не только в центре, но и в микрорайонах. ДВа арта разместились в ЖК SuperSky (Ветеранов труда, 36,к.1).

Большую круглую беседку с качелями во дворе украсила вязанная работа "Теплом укрывая" художника Данилы Коваленко (Тюмень). Данила вместе с тюменцами создал вязаное полотно, которое визуально совмещает цветочную форму и классическую технику вязания "бабушкин квадрат", который превратился в шестиугольник и напоминает цветок. Огромное полотно вместе с Данилой вязали тюменцы: за 10 дней 28 человек связали 7 метров — это очень большой масштаб за такой короткий срок. В лаборатории участвовали люди с опытом, а также те, кто впервые держал в руках крючок, вязанию их обучал Данила.

Панно из советских керамических плиток "Соседи, как слышно?" художницы Галины Беловой (Екатеринбург) тоже стало местом коллективного труда. На лаборатории за четыре дня 40 горожан нанесли на 75 плиток 40 историй о соседстве, гостеприимстве и придомовых традициях. Всего в работе использовано около 200 плиток 1980-х годов. Изображения на плитки наносились с помощью декольной бумаги. Помимо аппликаций, участники лаборатории могли рисовать на плитках надглазурными красками — пигментами в виде порошка. Далее все плитки отправили на обжиг в муфельную печь, где за 6-7 часов при температуре 850 градусов бумага и краска запечатались на поверхности глазури. Галина Белова — художница, керамист, выпускница Уральской государственной архитектурно-художественной академии, участница паблик-арт программы "ЧО" и куратор нескольких фестивалей керамики в Екатеринбурге и Пермском крае.

Клумба ЖК "Футуро" (Червишевский тракт, 25) стала местом воплощения творческой идеи тюменской художницы Алисы Звонарёвой, которая учится на специальности "декоративное искусство" в Екатеринбурге. Орнамент из зеркальной мозаики "Собирая свет" - её первая работа в городском пространстве. Орнамент из растительных элементов тюменских наличников выложен в авторском стиле художницы. Листья, лоза и цветы стали основой эскиза. Мозаика отражает не только свет и окружающий город, но и людей, которые оказываются рядом. Мозаику вместе с художницей на лаборатории шесть дней собирали 43 тюменца. Длина работы 41,5 метр, поэтому монтаж занял 11 дней, художнице помогали 13 волонтеров.

У "Футоро" можно найти еще три эпоксидные плитки "Прозрачная брусчатка" a l e s h a (Санкт-Петербург, Казань), одна из них светится в темноте, но перед этим ее нужно "зарядить" — посветить фонариком некоторое время.

Владислав Татаринцев, гендиректор Агентства современных коммуникаций: