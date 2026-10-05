Мотоциклист с судимостью получил реальный срок за пьянство за рулем

15:59 05 октября 2026
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Бердюжский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю района, который был признан виновным в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе судов Тюменской области отметили, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление, что усугубило его положение.

Согласно решению суда, он нарушил закон, предусмотренный частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - и теперь лишится свободы.

 

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