В Ялуторовске для гостей праздника испекли сотни блинов и пирожков

В Ялуторовске с размахом прошел гастрономический праздник "Капуста-барыня"
Жители и гости Ялуторовска стали участниками традиционного народного фестиваля "Капуста-барыня". Мероприятие не только развлекло публику кулинарными конкурсами, но и накормило всех желающих сытными угощениями.
Гастрономическая программа фестиваля оказалась впечатляющей. Участники и гости мероприятия продегустировали:
300 порций наваристых щей, приготовленных по старинному рецепту;
700 блинов классической выпечки;
500 пирожков с капустной начинкой;
25 килограммов сочных капустных пельменей.
Кроме того, на творческом мастер-классе было испечено 437 блинов "на счастье".
В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что фестиваль "Капуста-барыня" проводится ежегодно и является частью масштабного проекта "Сибирские сезоны", объединяющего культурные, исторические и гастрономические события Тюменской области.
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