В Ялуторовске для гостей праздника испекли сотни блинов и пирожков

16:21 05 октября 2026
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В Ялуторовске с размахом прошел гастрономический праздник "Капуста-барыня"

Жители и гости Ялуторовска стали участниками традиционного народного фестиваля "Капуста-барыня". Мероприятие не только развлекло публику кулинарными конкурсами, но и накормило всех желающих сытными угощениями.

Гастрономическая программа фестиваля оказалась впечатляющей. Участники и гости мероприятия продегустировали:

300 порций наваристых щей, приготовленных по старинному рецепту;

700 блинов классической выпечки;

500 пирожков с капустной начинкой;

25 килограммов сочных капустных пельменей.

Кроме того, на творческом мастер-классе было испечено 437 блинов "на счастье".

В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что фестиваль "Капуста-барыня" проводится ежегодно и является частью масштабного проекта "Сибирские сезоны", объединяющего культурные, исторические и гастрономические события Тюменской области.

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