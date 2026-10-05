В Ялуторовске для гостей праздника испекли сотни блинов и пирожков

В Ялуторовске с размахом прошел гастрономический праздник "Капуста-барыня"

Жители и гости Ялуторовска стали участниками традиционного народного фестиваля "Капуста-барыня". Мероприятие не только развлекло публику кулинарными конкурсами, но и накормило всех желающих сытными угощениями.

Гастрономическая программа фестиваля оказалась впечатляющей. Участники и гости мероприятия продегустировали:

300 порций наваристых щей, приготовленных по старинному рецепту; 700 блинов классической выпечки; 500 пирожков с капустной начинкой; 25 килограммов сочных капустных пельменей. Кроме того, на творческом мастер-классе было испечено 437 блинов "на счастье".

В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что фестиваль "Капуста-барыня" проводится ежегодно и является частью масштабного проекта "Сибирские сезоны", объединяющего культурные, исторические и гастрономические события Тюменской области.