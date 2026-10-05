Ключи от счастья: педагоги Салехарда получили служебное жильё

Сегодня пять семей учителей в Салехарде отметили радостное событие — им вручили ключи от новых служебных квартир. Жилой дом построен в развивающемся Юбилейном микрорайоне, что станет хорошей поддержкой для работников социальной сферы.

Среди счастливчиков — Яна и Антон Лузины с дочерью Есенией. Пара переехала на Ямал шесть лет назад, когда Яна начала работать учителем географии в первой школе Салехарда. Они осмотрели свою новую студию и отметили, что это жильё поможет им встать на ноги и в будущем приобрести собственное.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале напомнил, что в регионе активно строятся современные школы, а в Салехарде возводятся две новые. Ямал приглашает лучших педагогов со всей страны, строит общежития и расширяет меры поддержки для новичков, чтобы помочь им адаптироваться и выбрать Ямал местом для профессионального роста и семейного счастья.

Фото - телеграм-канал Дмитрия Артюхова