В Югре полицейские обнаружили нелегальных мигрантов в пустующей мечети

В Пыть-Яхе сотрудники полиции во время рейдов по пресечению нарушений миграционного законодательства задержали трех иностранных граждан, которые находились в России нелегально.
Как уточняет полиция Югры, все они укрывались в заброшенном здании бывшей мечети на улице Вторая Подгорная.
Прибыв в Россию, нарушители не встали на миграционный учет и не оформили патенты на работу. Из-за истечения срока законного пребывания они были включены в реестр контролируемых лиц МВД России.
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пыть-Яху привлекли иностранцев к административной ответственности по части 1.1 и части 2 статьи 18.8, а также по статье 18.11.1 КоАП РФ.
В ходе разбирательства в отделе полиции выяснилось, что один из задержанных является подозреваемым по уголовному делу о краже у себя на родине. Скрываясь от наказания, он покинул страну и был объявлен в федеральный розыск.
Полицейские также установили 53-летнего жителя Пыть-Яха, который незаконно трудоустроил задержанных иностранцев в пекарню и предоставил им жилье. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ.
Двое мигрантов помещены в ЦВСИГ УМВД России по ХМАО-Югре, где они будут ожидать выдворения за пределы Российской Федерации.
Фигурант уголовного дела о краже задержан в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на родину.
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