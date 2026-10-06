Тюменские компании приглашаются к участию во втором сезоне проекта "Промышленный наставник"

До 15 октября тюменские предприятия могут присоединиться к проекту "Промышленный наставник", организованному Клубом молодых промышленников, который недавно открыл своё региональное отделение.

На сайте клуба опубликован список наставников, среди которых руководители таких компаний, как "Лукойл", "Норникель", "ИнтерРАО" и "КЭАЗ". Участники проекта смогут работать над оптимизацией производства, кадровыми вопросами, внешнеэкономической деятельностью, маркетингом и финансами. Для этих направлений будут сформированы рабочие группы.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области напомнили, что заявочная кампания продлится до 15 октября, после чего в октябре состоится конференция-открытие сезона в Москве. С октября по декабрь запланированы групповые занятия с наставниками, онлайн-сессии и экскурсии. Итоговая конференция пройдет 15 декабря также в Москве.

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