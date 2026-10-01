Более 28 миллионов школьников России за семь лет объединил "Урок цифры"

За последние четыре года возможности искусственного интеллекта значительно расширились. ИИ проникает в самые разные сферы и открывает в них новые возможности — создаёт контент, помогает совершать научные открытия, способен действовать автономно и уже выходит в физический мир. Об этом вице-президент, директор департамента развития технологий ИИ и машинного обучения Сбербанка Максим Ерёменко рассказал школьникам на первом открытом уроке нового сезона Всероссийской образовательной акции "Урок цифры", посвящённом искусственному интеллекту и 3D-технологиям.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор департамента развития технологий ИИ и машинного обучения Сбербанка:

В этом году первый открытый „Урок цифры“ проходит накануне Дня учителя. Хочу поздравить всех педагогов с праздником и поблагодарить за огромную работу и вклад в наше будущее. За семь лет „Урок цифры“ объединил более 28 миллионов школьников со всей страны. Особенно важно, чтобы полученные знания находили применение на практике. Искусственный интеллект и 3D-моделирование всё активнее применяются в реальных промышленных задачах: генеративные модели помогают создавать цифровые копии объектов, ускорять проектирование и производство. И сегодняшний урок не только про технологии, а про возможности, которые они открывают перед вами. Ведь именно вам предстоит создавать решения и проекты, способные изменить жизнь миллионов людей.

Одно из направлений, где искусственный интеллект расширяет возможности человека, — работа с 3D-инструментами. ИИ помогает проектировать объекты, работать с цифровыми моделями и создавать дизайн интерьеров. В сочетании с виртуальной реальностью и 3D-печатью он позволяет связать работу с цифровой моделью и её последующее воплощение в физическом объекте. В ходе "Урока цифры" Максим Ерёменко показал различные примеры применения технологий: в разработке, образовании, спорте, науке и исследовании космоса.

По мере развития искусственного интеллекта меняются и требования к навыкам человека. ИИ-грамотность, то есть умение эффективно использовать ИИ с учётом его возможностей и ограничений, становится базовым навыком. При этом вместе с техническими компетенциями важную роль играют системное, креативное и критическое мышление, умение ставить задачи и оценивать результаты работы ИИ. С распространением ИИ-агентов специалистам также потребуется уметь настраивать их, включать в рабочие процессы и управлять командой агентов.

Урок "Искусственный интеллект: 3D-технологии" проходит в школах России с 28 сентября по 25 октября. Пройти его или организовать занятие может любой желающий, воспользовавшись материалами на сайте проекта. В регионах "Уроки цифры" проводят не только педагоги, но и волонтёры: сотрудники Сбера и компаний-партнёров, выпускники школ и родители.

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при поддержке Сбера и команды Sber AI проводит "Урок цифры" и разрабатывает содержание уроков с 2018 года.

Всероссийская акция "Урок цифры" ежегодно реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".